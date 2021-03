Hacı Bektaş Veli’nin evrensel mesajları UNESCO öncülüğünde insanlığa aktarılacak

UNESCO ve Cumhurbaşkanlığınca, 2021 yılının “Hacı Bektaş Veli” yılı ilan edilmesinin ardından hazırlıklara başlanılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), yıl boyu çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İslam kültürünün Anadolu’ya kök salmasını sağlayan önemli isimlerden Hacı Bektaş Veli’nin öğretileri, vefatının 750’nci yılında çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek anma programlarıyla insanlığa anlatılacak.



NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, AA muhabirine, üniversitelerinde Hacı Bektaş Veli’nin evrensel mesajlarının tüm insanlığa ulaştırılması için düzenlenecek çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra akademik programların hazırlıklarının da yapıldığı belirtti.

Üniversite bünyesindeki Hacı Bektaş Veli Uygulama ve Araştırma Enstitüsünde gelecek eğitim öğretim sürecinde doktora programı açılacağını aktaran Aktekin, “Türkiye’nin Hacı Bektaş Veli Uygulama ve Araştırma Enstitüsünün ilk kurulduğu yer Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesidir. Enstitüde, Hacı Bektaş Veli’ye ait ilmi kaynakların araştırılmasına yönelik iki farklı yüksek lisans programımız var. Doktora programlarının açılması için çalışmamız da sürüyor. Önümüzdeki dönemden itibaren bütün lisans programlarında da Hacı Bektaş Veli kültürünü anlatan seçmeli ders olacak ve bütün öğrencilerimiz bu dersleri görebilecek.” diye konuştu.

Aktekin, Hacı Bektaş Veli’nin, “İncinsen de incitme”, “Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et”, “Düşmanının bile insan olduğunu unutma” sözleriyle yüzyıllardır toplumlara ışık olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Mevlana gibi şahsiyetlerin evrensel mesajları ile tüm insanlığa hitap eden, sevgi, saygı, barış, huzuru ve bunlara giden yolu insanlara öğütlediğini vurgulayan Aktekin, UNESCO gibi kuruluşların gündemlerine aldıkları bu kişileri insanlara duyurduğunu aktardı.

Bu yılın “Hacı Bektaş Veli Yılı” ilan edilmesiyle tüm dünyanın, insanlığa hoşgörü, sevgi, barış ve kardeşlik mesajları veren Hacı Bektaş Veli’yi daha iyi tanıyacağına inandığını dile getiren Aktekin, şöyle konuştu:

“UNESCO, Hacı Bektaş Veli’yi vefatının yıl dönümü vesilesiyle anılacak kişiler listesine aldı. Cumhurbaşkanlığımız da yayımladığı genelgeyle farklı kurum ve kuruluşların etkinlikler yapmasını istedi. Bu bağlamda, üniversitemizin özel bir yeri var. Hacı Bektaş Veli gibi kutup isimler, çağlar ötesinden verdikleri mesajlarla tüm insanlığa öğüt veriyor. Günümüzde bu mesajlara her zamankinden daha muhtacız. Bu etkinlikler, Hacı Bektaş Veli’nin genç nesillerce anlaşılması için vesile olacaktır. Bu kapsamda, kültürel, sanatsal etkinlikler, uzaktan bağlantı yoluyla konferans ve sempozyumlar düzenleyeceğiz. Hacı Bektaş Veli’yi anlatan dergi ile akademik anlamda çalışmaları gündeme taşıyacağız.

Anadolu’ya Orta Asya’dan gelen tasavvufi gelenek ve bu geleneğin sürdürücüleri olan Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Yunus Emre ve Mevlana gibi isimler bu toprakların İslamlaşmasına katkı sunmuştur. İslam dininin fıkhi boyutundan öte insani ve irfani taraflarının her kesimden insanın anlamasına çok önemli katkıları olmuştur. Hacı Bektaş Veli, insanları zihnen, ruhen ve manen eğiterek, toplumun dönüşmesini ve İslam kültürünün bugüne kadar Anadolu topraklarında sürmesini sağlayan zirve isimlerdendir.”