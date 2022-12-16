HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN “AN’DA BİR” SERGİ

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Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı “AN’da bir” isimli karma sergi, Ankaralılarla buluştu.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin karma sergisi 12-14 Aralık tarihleri arasında Galeri Z’de ziyaretçileri ile buluştu. Alper Karaduman, Gamze Mete, Hatice Hale Küçük, İrem Altınok ve Resul Parmaklı’nın eserlerinin yer aldığı “AN’da bir” sergisinde, öğrencilerin ders kapsamında ürettikleri çalışmalar sergilendi.

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Sergide eseri yer alan isimlerden İrem Altınok, Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte bu karma serginin kendisinin ilk sergisi olduğunu ifade etti ve eseri hakkında şunları söyledi:

“Bu resimler aslında bir yapay zekanın oluşturduğu görseller. Benim konum ‘suyun hafızası’. Bunun üzerine çalışıyorum. Bu görseller de yapay zekada kullandığım sözler ile yapıldı. Ben de bunları tül perde üzerine transfer baskı yaptım. Aynı zamanda kavanozların içinde de tül perde üzerine transfer baskılar var yine yapay zekada kullandığım baskılar. Yukarıdan bir serum enjekte ediliyor bu kavaozların içine. Bunun sebebi de aslında bir hafıza kaybı görünüyor ve hafıza enjekte edilesini amaçladım.”

“KULLANDIĞIM TÜM MALZEMELER ATIK”

‘Merkez’ konusu üzerine çalışan Hatice Ayla Küçük ise memleti Trabzon ve şu an yaşadığı şehir olan Ankara’yı da içine katarak ürettiği eserle ilgili şunları söyledi:

“Benim konum ‘merkez.’ Benim merkezim Trabzon’de ve ben okul için merkezimi Trabzon’dan Ankara’ya taşıdım. Tüm çocukluğumdan bu yaşıma kadar hayatımın merkez noktaları oldu ve onları çalışmak istedim. Tüm çalışmalarım bana özgü küçük anlamlar taşıyor. İplerle beraber hepsini tek bir merkezde topladım.

Kolaj tekniği kullandım. Kullandığım tüm malzemeler atık malzemeler. Sadece ücret verip ödediğim kırmızı asetatlar oldu benim için. Bu çalışmamı tamamladıktan sonra ‘Neden kendi kolaj defterimi oluşturmuyorum’ dedim ve kendi kolaj defterimi oluşturdum. İçinde kendi işlerim de var. Hepsini bir arada görmek istedim aslında. İzleyicinin de müdahale etmesini istedim. Bu benim merkezim, ‘kırmızı merkezler dünyam’ diyorum ve izleyicinin de bir merkezi olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesin içinde bir merkez noktası elbette vardır. İzleyicilerden de merkez dünyalarını oluşturmalarını istedim. Bu yüzden bir platform kurdum.”

“ÇIKIŞ NOKTASI JEST VE MİMİKLARIN İNSAN HAYATINDA OLMAMASIYDI”

Sergide eseri yer alan bir başka isim Alper Karaduman ise eseri ve üretim süreci hakkında şunları söyledi:

“Konunun çıkış noktası jest ve mimiklerin insan hayatında olmamasıydı. Bu konuyu aslında ben fotoğraflarla dijital anlamda işledim. Dijital anlamda işledikten sonra fiziki bir temas istedim. Bunu tahtaya bir kolaj tekniği ile uyguladım. Eserde gördüğünüz fotoğrafların hepsi benim albüm fotoğraflarım. Bana ve aileme ait.

Anı fotoğraflarına baktığımız zaman tabi ki bir hissiyat oluşur bizim için eski anılara gideriz ama benim amaçladığım şey aslında albüm fotoğraflarına baktığımız zaman bir şey hissededemek, o duyguyu alamamak. Tebeşir kullandım yazılarımda. Uçucu bir cisim olmasını istedim, tam anlaşılmasını istemedim.”