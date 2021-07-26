Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli’nin doğduğu ev ve çevresi, Altındağ Belediyesi tarafından tarihi dokuya uygun bir şekilde yenilenecek.

Başkentin manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli’ye ahde vefa… Hacı Bayram-ı Veli’nin, Solfasol Mahallesi’nde doğduğu ev ve çevresi Altındağ Belediyesi tarafından ihya edilecek. Bölgenin tarihi ve kültürel yapıya uygun olarak yeniden ayağa kaldırılacağını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Ankara tarihi açısından çok önemli bir mekan olan bölgede çalışmaların yakında başlayacağını belirten Başkan Balcı, “Ankaramızın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli’nin, Solfasol’de bulunan doğduğu evi ile çevresini ihya ederek, tarihi ve kültürel dokuya uygun bir merkez haline getireceğiz.” dedi.

“ECDAD MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ”

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Ecdad mirasına sahip çıkmanın kendileri için bir görev olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, “Senelerdir ihmal edilmiş, bakım ve onarıma gerçekten ihtiyacı olan bir alandı… Konuyu geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da bahsettik. Kendisi de bölgenin ne kadar önemli olduğunun farkında ve hemen talimat vererek çalışmamıza destek oldu. İnşallah Hacı Bayram-ı Veli’nin doğduğu ev ve çevresini yapacağımız çalışma ile ihya edeceğiz. Eğitim ve kültür çalışmalarının da yapılacağı bölge Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi olacak. Tarihi bölgede yapacağımız çalışmalara en kısa sürede başlayacağız. Ecdad yadigarı olan bu değerli eseri ve bulunduğu bölgeyi gelecek nesillere sapasağlam ve kendisine yakışır şekilde aktarabilmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Altındağ için kendisine sunduğumuz her projede yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyor, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da destekleri için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.