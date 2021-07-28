Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına öğrenci alacak

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Hacettepe Üniversitesi, lisansüstü programlara öğrenci alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlilik/Doktora öğrencileri alınacak.

Adayların ilgili Enstitülerine başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.

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Sağlık Bilimleri Enstitüsü (www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr.)

Güzel Sanatlar Enstitüsü (www.gse.hacettepe.edu.tr)

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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