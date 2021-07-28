Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına öğrenci alacak

Hacettepe Üniversitesi, lisansüstü programlara öğrenci alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlilik/Doktora öğrencileri alınacak.
Adayların ilgili Enstitülerine başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü (www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr.)
Güzel Sanatlar Enstitüsü (www.gse.hacettepe.edu.tr)
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