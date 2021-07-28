Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına öğrenci alacak

Koronavirüs sonrası akciğer tutulumu yaşayan kişilerde çabuk yorulma ve solunum kapasitesinde azalma gibi semptomlar yaşandığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Özden Baskan, “Bu hastaların mümkün olan en erken dönemde fizik tedavi görmesi gerekiyor. Bu durum göz önüne alındığında üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunlarının iş sıkıntısı çekmeyeceği öngörülüyor” dedi.