Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alımı yapacak

Hacettepe Üniversitesi Bilişim ve Eğitim Bilimleri Enstitülerine 2020-2021 eğitim–öğretim yılı bahar döneminde lisansüstü programlara sınavla Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu öğrenciler alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlara başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin ise şu bilgilere yer verdi:

“Üniversitemiz Bilişim ile Eğitim Bilimleri Enstitülerine 2020-2021 Eğitim–Öğretim yılı Bahar Döneminde lisansüstü programlara sınavla Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu öğrencileri alınacaktır.

Adayların; 11 Ocak 2021-05 Şubat 2021 tarihleri arasında;

Bilişim Enstitüsüne, (http://www.bilisim.hacettepe.edu.tr/)

11-22 Ocak 2021 tarihleri arasında ise

Eğitim Bilimleri Enstitüsüne (http://egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/) başvurmaları gerekmektedir.

Enstitülerin öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.

Posta ile aday kaydı yapılmaz.

İLAN OLUNUR.”

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