Ankara’da bir üniversitenin tıp fakültesinde hacamat ve sülükle tedavi yüksek lisans ve doktora programına alınmış.

Yani bu fakültede önümüzdeki yıllarda hacamat ve sülük alanlarında uzman doktorlar, doçentler ve profesörler de yetişecek.

Bilime dayalı modern tıpta ne hacamata ne sülüğe yer vardır oysa.

Hacamat, sırtta yapılan kesiklerden çıkan kanı çekerek bazı hastalıkların iyileşeceğini iddia eden geleneksel bir tedavi yöntemi.

“Benim eltimin komşusu yaptırmış, romatizmasına çok iyi gelmiş”, “Bizim bacanağın dedesi hacamatla böbrek ağrılarından kurtulmuş” türünden dedikodulara inananlar koşa koşa kendilerini hacamat uygulayan kişilerin evlerine atıyorlardı.

Şimdi onlar bir tıp fakültemizin hastanesine de gidecekler artık.

Çok tehlikeli bir macera bu.

Hacamat yoluyla başta AİDS ve hepatit olmak üzere kanla bulaşan tüm hastalıklara yakalanılabilir.

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Sülük tedavisinde ise sülük adlı küçük hayvancıkların vücudun hastalıklı bölgesine konarak oradaki kanı emmesi ve kendi salgısını emdiği bölgeye boşaltması bekleniyor.

Bu tedavi yönteminin de tıpkı hacamat gibi kanla geçen her türlü hastalığı bulaştırma tehlikesi söz konusu.

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Yapmayın, etmeyin beyler…

21. Yüzyıl’da geldiğimiz nokta hacamat doçentleri, sülük profesörleri yetiştirmek mi olmalıydı Allah aşkına?

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Yakında tıp fakültelerinde muska kürsüleri kurulursa, ortopedi derslerine kırık çıkıkçılar, farmakoloji derslerine de aktarlar girerse hiç şaşırmayacağım vallahi.