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KYK yurdunda ölü bulundu

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde KYK yurdunda kalan Doğan Karadoğan (21) odasının tuvaletinde ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Karadoğan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

KYK yurdunda ölü bulundu mask
KYK yurdunda ölü bulundu
KYK yurdunda ölü bulundu
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Olay, saat 21.00 sıralarında KYK’nin Kilimli Erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Akşam saatlerinde okuldan yurda gelen öğrenci, oda arkadaşı Doğan Karadoğan’ın tuvalette olduğunu fark etti. Uzunca süre Karadoğan’dan ses alamayan arkadaşı, görevli memura haber vererek yardım istedi. Memur da Karadoğan ile iletişim kuramayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tuvalet kapısını kırarak açarken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Karadoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karadoğan’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel yurda gelerek bilgi aldı. Yaşananları karşı binadaki kız yurdundan ve sokaktan öğrenciler de izlemeye çalıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı bölümü 1’nci sınıf öğrencisi olduğu ifade edilen Karadoğan’ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Karadoğan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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31 May 2024 - 00:26 DHA Zonguldak- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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