Toksik Aile Davranışlarının İşaretlerine Dikkat!

Eğer toksik bir aile dinamiği yaşadıysanız, hisleriniz hayal kırıklığı veya rahatsızlığın ötesine geçebilir. Aile üyelerinizle etkileşimde bulunmak veya hatta onları düşünmek bile önemli duygusal sıkıntılara neden olabilir. Toksik veya işlevsiz aile dinamiklerinin içinde yaşarken bunları tanımak zor olabilir. Örneğin, bazı aile üyeleri zaman zaman birbirlerine yardım etmek için farklı roller üstlenirler ve bunlar normaldir. Ancak bu görevler kişinin duygusal ve fiziksel bütünlüğünü korumasını engellememelidir.

Eğer toksik bir ailede büyüdüyseniz, sizden belirli ağır işleri yapmak gibi sorumlulukları güvenli veya yetkin bir şekilde yapabileceğinizden önce üstlenmeniz ya da bir partner ya da başka bir yetişkin gibi duygusal destek sağlamanız istenmiş olabilir.

Toksik aile üyeleri, yaşamınızın önemli yönlerini, ilişkileriniz ve kariyer kararlarınız dahil, kontrol etmeye çalışabilirler. Kendi beklentilerine uymanızın, devam eden sevgi ve desteklerinin şartı olduğunu ima edebilirler veya doğrudan söyleyebilirler. Bu tür davranışlar, kişinin kendini değersiz hissetmesine ve özgüveninin zedelenmesine yol açabilir. Kendi ihtiyaçları sebebiyle kıyaslamalar ve manipülasyonlar yaparlar. Karşıt bir fikri kabul etmez, sorgulanmaya, eleştirilmeye gelemezler.

Aile üyelerinin zaman zaman anlaşmazlık yaşaması normaldir. Ancak günün sonunda birbirinize sevgi ve nezaketle davranmanız gerekir. Toksik bir aile dinamiğinde, sevgi yerine hor görme veya küçümseme hissedebilirsiniz.

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Toksik aile üyeleriyle başa çıkmanın doğru veya yanlış bir yolu yoktur. Bazı insanlar tamamen iletişimi kesmeyi tercih eder. Diğerleri ise toksik aile üyeleriyle olan teması sınırlayarak ve onları gördüklerinde duygusal iyilik hallerini korumak için adımlar atarak durumu yönetmeye çalışır. Eğer toksik bir geçmişiniz varsa veya mevcut aile durumunuzda toksik unsurlar varsa, belirli konulardan kaçınmak, konuyu değiştirme yollarını düşünmek, kışkırtıcı veya meraklı bir soruyu başka bir soruyla yanıtlamak ve aile üyelerine belirli konuları konuşmak istemediğinizi bildirmek gibi stratejiler uygulayabilirsiniz. Örneğin, ailenizle bir araya geldiğinizde politik konulardan kaçınmak isteyebilir ve bu konular açıldığında "Bu konuda konuşmak istemiyorum, başka bir şey hakkında konuşalım" diyerek konuyu değiştirebilirsiniz. Bu başlangıçta zor olabilir, ancak biraz pratikle daha doğal gelmeye başlayacaktır.

Psikolog Duru Erdem,'' İçine doğacağımız aileyi seçemiyor olsak da yaşadığımız ortamda kendimizi nasıl mutlu tutacağımızı seçebilir ve hem karşı tarafı hem de kendimizi zedelemeden sağlıklı bir ilişki yürütebiliriz.''dedi.