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Burak Sergen 4'üncü kez evleniyor

Oyuncu Burak Sergen, 2021 yılında nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal'dan beş ay önce 'ihanet' iddiasıyla boşandı. Şimdi ise, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlenme kararı aldı. Çiftin düğününün yarın yapılacağı öğrenildi.

Burak Sergen 4'üncü kez evleniyor mask

Oyuncu Burak Sergen, Mart 2021'de koronavirüse yakalanmış ve hastanede uzun bir süre tedavi görmüştü. Zor günleri atlattıktan sonra, aynı yılın Haziran ayında Nihan Ünsal ile evlenmişti.

Ünlü oyuncu, üç ay sonra aldatıldığını öne sürerek boşanma davası açmıştı. Kısa bir süre içinde Ünsal'ın, İzmirli iş adamı Özer Kocer ile fotoğrafları basına sızmıştı.

Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban ile bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşıyordu. Ünlü oyuncu, dördüncü kez evlenme kararı aldı.

Çift, yarın Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek düğünle dünyaevine girecek.

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30 May 2024 - 21:30 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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