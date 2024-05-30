Burak Sergen 4'üncü kez evleniyor

Oyuncu Burak Sergen, Mart 2021'de koronavirüse yakalanmış ve hastanede uzun bir süre tedavi görmüştü. Zor günleri atlattıktan sonra, aynı yılın Haziran ayında Nihan Ünsal ile evlenmişti.

Ünlü oyuncu, üç ay sonra aldatıldığını öne sürerek boşanma davası açmıştı. Kısa bir süre içinde Ünsal'ın, İzmirli iş adamı Özer Kocer ile fotoğrafları basına sızmıştı.

Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban ile bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşıyordu. Ünlü oyuncu, dördüncü kez evlenme kararı aldı.

Çift, yarın Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek düğünle dünyaevine girecek.