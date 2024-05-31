T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/5072 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5072 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.420.000,00
|1
|Taşıt
|34RU8747 Plakalı , 2016 Model , AUDI Marka , A6QUATTRO S TRONİC LİMOUSİNE 2.0 TDİ Tipli , CNH275885 Motor No'lu , WAUZZZ4G4HN039467 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah renk araç(Adalet Bakanlığının bu konudaki yazısı/ları ile Karayolları trafik kanunun 30. Ve 34.maddeleri uyarınca trafiğe çıkma uygunluğu, eksik parçalarının orjinallerinin uygun olarak araca takılmasının (montesinin) gerektiği ve bu parçaların takılmasından ve muayenesinin yapıldıktan sonra tescilinin yapılmasının mümkün olacağı) Vasıtanın satışının gerçekleşmesi halinde eksik parçalar (yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi) makbuz karşılığında tamamlanmadan tescil işlemi yapılamayacağı hususu ilan ve ihtar olunur KDZ. Ereğli 1 asliye hukuk mahkemesinin 2021/269 esas dosyasından işlenen ihtiyati tedbir şerhinin satışa engel olmadığı ayrıca KDZ. Ereğli 3. Asliye hukuk mahkemesinin 2024/ 17 esas dosyasından işlenen ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılmasına karar verildiği bildirilmiştir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 13:46
(İİK m.114/4)
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.