Sulama göletinde cansız bedeni bulundu

Olay, Çaldıran ilçesine bağlı Avcıbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan Muhammed Bingöl, evinden çıktıktan sonra kayboldu. Çocuklarından haber alamayan ailesi, çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, mahalle sakinleriyle birlikte sulama göletinin çevresinde arama çalışması yaptı. Arama çalışmasına katılan AFAD'ın dalgıç ekibi de sulama göletine dalış yaptı. Dalgıç ekibi, yaklaşık 5 metre derinlikte Muhammed'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Muhammed'in cenazesi, otopsi işlemleri için Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede bekleyen aile ise gözyaşlarına boğuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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# ISE, meydana, geldi, soruşturma
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.