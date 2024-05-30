Zonguldak'ta otomobiller çarpıştı; 1 ölü

Kaza, saat 11.30 sıralarında Çaycuma ilçesi, İstasyon Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sanayiden çıkan Hasan Durmuş yönetimindeki 37 PV 451 plakalı otomobil ile Bartın yönünden gelen Aydın T. idaresindeki 67 ABN 618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Durmuş kurtarılamadı.
Kaza sırasında trafik ışıklarının çalışmadığı iddia edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.