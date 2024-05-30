- Gündem

Ormanlara giriş yasaklandı

Muğla'da havanın ısınmaya başlaması ve yangın riskinin artması nedeniyle ormanlara giriş 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Ormanlara giriş yasaklandı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Muğla Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararla ormanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Muğla İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun 3 Nisan 2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararının 22'nci maddesine dayanarak ormanlara girişlerin, 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaklanması, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu ve 66'ncı maddeleri uyarınca uygun görülmüştür" denildi.

Muğla Kent Ormanı, tescillenmiş piknik ve mesire alanlarının bu kapsamın dışında kaldığı belirtildi.

# Muğla Valiliği

30 May 2024 - 17:53 DHA Muğla- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL