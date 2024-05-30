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DR. TAYLAN ENGİN BUSWORLD TÜRKİYE 2024 FUARI’NDA

EGO Genel Müdürü Dr. Taylan Engin, otobüs dünyasındaki en son yeniliklerin ve trendlerin buluşma noktası olan Busworld Türkiye 2024 fuarına katıldı. Global markalardan yerel start-up'lara kadar birçok firmanın yer aldığı bu prestijli etkinlikte, sektörün geleceği tartışıldı.

DR. TAYLAN ENGİN BUSWORLD TÜRKİYE 2024 FUARI’NDA mask

Dr. Taylan Engin, fuarda İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve ESHOT Genel Müdürü Dr. Turgay Bozoğlu ile birlikte yenilikleri inceledi. Üçlü, sektördeki son gelişmeleri değerlendirirken, potansiyel iş birlikleri üzerine de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
Busworld Türkiye 2024, yenilikçi otobüs teknolojileri ve sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle adeta geleceğin habercisi. Bu dinamik ortamda, EGO, İETT ve ESHOT genel müdürlerinin ortak projeler ve iş birlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunmaları, Türkiye'nin toplu taşıma sektöründe önemli adımlar atılmasına vesile olabilecek nitelikteydi.

# Otobüs, EGO Genel Müdürü Dr. Taylan Engin, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, ESHOT Genel Müdürü Dr. Turgay Bozoğlu, EGO, ESHOT, İETT, ile, Türkiye

30 May 2024 - 16:25 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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