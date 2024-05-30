DR. TAYLAN ENGİN BUSWORLD TÜRKİYE 2024 FUARI’NDA

Dr. Taylan Engin, fuarda İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve ESHOT Genel Müdürü Dr. Turgay Bozoğlu ile birlikte yenilikleri inceledi. Üçlü, sektördeki son gelişmeleri değerlendirirken, potansiyel iş birlikleri üzerine de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
Busworld Türkiye 2024, yenilikçi otobüs teknolojileri ve sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle adeta geleceğin habercisi. Bu dinamik ortamda, EGO, İETT ve ESHOT genel müdürlerinin ortak projeler ve iş birlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunmaları, Türkiye'nin toplu taşıma sektöründe önemli adımlar atılmasına vesile olabilecek nitelikteydi.
Dr. Taylan Engin, fuarda İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve ESHOT Genel Müdürü Dr. Turgay Bozoğlu ile birlikte yenilikleri inceledi. Üçlü, sektördeki son gelişmeleri değerlendirirken, potansiyel iş birlikleri üzerine de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.