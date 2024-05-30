İşyerine ses bombalı saldırı: 7 kişi tutuklandı

Olay, Cumartesi akşamı saat 21.00’de Küçükçekmece’deki bir işyerinde meydana geldi. Motosikletle işyerine gelen 2 kişi, içeriye ses bombası atarak kaçtı. İşyerinde meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayda kullanılan motosikletin önce plakasını tespit etti. Ardından sürücü M.C.D.’ye ulaşan polis ekipleri, ses bombasını atan şüphelinin E.Ş. olduğunu belirledi.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerle ilgili çalışmalarını derinleştiren polis, olaya yardım ettiği belirlenen 5 kişiye daha ulaştı. Küçükçekmece ve Çekmeköy’de çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenene operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda eylemde kullanılan motosiklet ve kask, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 18 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, iş yeri sahibinden alacaklı olduğu, bu nedenle saldırıyı düzenlediklerini söyledikleri öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.