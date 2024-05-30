Ampute Milli Futbol Takımı'nda hedef, 3'üncü Avrupa şampiyonluğu

1-8 Haziran'da Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenecek Ampute Futbol Şampiyonası'na katılacak milli takım, son Avrupa ve Dünya şampiyonu ünvanıyla sahada olacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç yaptığı açıklamada “Dünya'nın en iyisi olduğumuzu yeni jenerasyonumuzla birlikte tekrar göstereceğimizi düşünüyorum. Son günlerde Filistin'de olan insanlık dışı olayları kınıyoruz ve İsrail karşısında elde edeceğimiz başarı ile bir nebze olsun moral kaynağı olmak istiyoruz” dedi.

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçını İsrail karşısında oynayacak.