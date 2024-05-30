THY'de yeni atamalar devam ediyor

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Akif Konar ayrıca Turkish Do&Co’nun da Yönetim Kurulu Başkanı oluyor. Akif Bey’in THY’de operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olduğunu bilenler bu iki atamanın ne anlama geldiğini çok iyi anlamışlardır. Bir diğer değişiklik ise THY Genel Müdürümüz Bilal Ekşi’nin hem TCI Aircraft İnteriors hem de Turkish Technology şirketimize Yönetim Kurulu Başkanı olması. Bu şirketlerden ilki uçaklarımızın koltuklarını ve eğlence - WiFi sistemlerini diğeri de THY’nin tüm dijital sistemlerini ve projelerini geliştiriyor, yürütüyor. Bilal Bey’le birlikte artık 2025’den itibaren yepyeni kabinler ve çok etkin bir “Dijital THY” bekleyebiliriz" paylaşımında bulundu.