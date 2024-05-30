- Çevre

Meteoroloji'den 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı.

Meteoroloji'den 'kuvvetli sağanak' uyarısı mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler   yer  aldı:

"Meteorolojik Uyarı

İç Anadolu'nun Kuzeyi ve Doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!"

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30 May 2024 - 15:38 Ankara- Çevre

Mahreç  Melisa Sapaz

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