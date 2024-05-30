Meteoroloji'den 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Meteorolojik Uyarı
İç Anadolu'nun Kuzeyi ve Doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!"
?Meteorolojik Uyarı
İç Anadolu'nun Kuzeyi ve Doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @AnkaraValiligi @kayserivaliligi @NigdeValiligi @sivasvaliligi @CankiriValiligi @CorumValiligi @YozgatValiligi pic.twitter.com/3HA5dIvp72
— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 30, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.