- Spor

Göztepe 5 oyuncuyla yollarını ayırdı

Süper Lig'e 2 yıl aradan sonra dönen İzmir temsilcisi Göztepe, sözleşmeleri sona eren 5 oyuncuya veda mesajı yayımladı.

Göztepe 5 oyuncuyla yollarını ayırdı mask

Sarı-kırmızılı kulüp, Fıratcan, Messaoudi, Celil, Ensar ve Ümit'e hizmetleri için teşekkür etti. Göztepe'nin açıklamasında, "Bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Her zaman Göztepe tarihinin bir parçası olarak hatırlanacaksınız. 2023-24 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm'e ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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30 May 2024 - 15:27 DHA İzmir- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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