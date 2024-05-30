Oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti. Uğurlu'nun ölüm haberini oyuncu Cem Yılmaz duyurdu.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı,Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun ..Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim …Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun"