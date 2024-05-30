30 May 2024 - 15:11- Gündem G:

Oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti mask

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti. Uğurlu'nun ölüm haberini oyuncu Cem Yılmaz duyurdu. 

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı,Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun ..Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim …Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun"

# ahmet ugurlu, Cem Yılmaz, Vefat, sosyal

30 May 2024 - 15:11 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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