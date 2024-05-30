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Trafikte yol verme kavgası

Malatyada okul servisi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte yol verme kavgası mask
Trafikte yol verme kavgası
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Malatya Turgut Özal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsmi öğrenilemeyen okul servis minibüsü şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönen tartışma, trafikteki diğer sürücüler ile çevredekilerin de araya girmesiyle sonlandı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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30 May 2024 - 14:53 DHA Malatya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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