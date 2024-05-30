Trafikte yol verme kavgası

Malatya Turgut Özal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsmi öğrenilemeyen okul servis minibüsü şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönen tartışma, trafikteki diğer sürücüler ile çevredekilerin de araya girmesiyle sonlandı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.