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Çocuk düğününe polis baskını

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde damatlık ve gelinlik giydirilen 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarı üzerine polis baskın yaptı, tören sonlandırıldı. Düğün yapmadıklarını, söz kestiklerini söyleyen çocukların babaları M.S. ve H.F. hakkında adli işlem başlatıldı.

Çocuk düğününe polis baskını mask

Kocaeli İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarını aldı. Baskın düzenleyen ekipler, gelinlik giydirilen kız çocuğu E.F. (14) ve damatlık giydirilen S.S. (15) için düğün yapıldığını gördü. Düğün sonlandırılırken, çocukların babaları M.S. ve H.F. ifadeleri için emniyete götürüldü. Çocukların babaları ifadelerinde söz kestiklerini düğün yapmadıklarını söyledi. M.S. ve H.F. hakkında, 'Aile yükümlülüğünü ihlal' suçlamasıyla adli soruşturma başlatılıp, serbest bırakıldı.

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30 May 2024 - 14:42 DHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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