Alex de Souza yeniden Türkiye'de

Süper Lig'i 38 maç sonunda 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi ile 49 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Antalyaspor'da Sergen Yalçın'ın yerine teknik direktörlüğe Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza getirildi. Brezilyalı teknik adam için şehir merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen imza törenine; Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın sözcüsü Alkan Evren, yöneticiler ve Alex de Souza katıldı.

BAŞKAN BOZTEPE: TÜRKİYE'NİN SEVDİĞİ SAYGI DUYDUĞU KABULLENDİĞİ VE GÖĞSÜNE BASTIĞI BİR KARAKTER

Zamanında Türkiye'de kişiliği ve yeteneğiyle ülkemizde sağladığı başarı için Alex'e teşekkür ettiğini ifade eden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Böyle bir kariyeri olan birini Türk futboluna kazandırdığımız için kendi adımıza mutluyuz. Biz Antalyaspor olarak hak ettiğimiz yerde olabilmek için çalışıyoruz. Başarı istiyoruz. Alex hocamızın ne kadar çalışkan ve özverili olduğunu ve Türk futboluna katkı sağladığını biliyoruz. Tüm Türkiye'nin sevdiği, saygı duyduğu, kabullendiği ve göğsüne bastığı bir karakter. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

"2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını dile getiren Boztepe, "Geldiği geceden beri kendisiyle toplantılar yapıyoruz. Şimdiden kadro çalışmalarına başladık. Hocamızın önerdiği isimler var. Bizim belirlediğimiz oyuncular var. Antalyaspor bütçesine uygun ve en seçkin şekilde kadro oluşturmaya çalışacağız" diye konuştu.

"TRANSFER DÖNEMİ BAŞLAMADAN TAHTAYI AÇACAĞIZ"

Transfer tahtasının kapalı olduğu yönünde gelen soruya Sinan Boztepe, "Temmuzun ilk haftasında transfer dönemi açılıyor. Transfer dönemi başlamadan tahtayı açacağız. Engel kalkar kalkmaz da transferlerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ANTALYASPOR'UN HEDEFİ OLMADIĞI ZAMAN BAŞARI OLMAZ"

Hedefsiz yola çıkmadıklarını kaydeden Sinan Boztepe, "2 yıllık bir planlama yapıyoruz. Ligde kalmak için oynamayacağız. O şekilde bir takım kuracaksak, sıradan bir takım kurabiliriz. Antalyaspor'un hedefi olmadığı zaman başarı olmaz. 5 ayda 5 yıllık olaylar yaşadık. Bahanelerin altına sığınmıyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz yüksek olacak. Bizden sonra gelen arkadaşlar da çıtayı daha yükseğe çıkaracaktır. Sözleşmede Avrupa kupası ve sıralamayla alakalı bazı opsiyonlar var" şeklinde konuştu.

"PİŞMAN OLMAYACAĞIMIZA EMİNİM"

Başarı için risk almaya değeceğini ifade eden Boztepe, "Sergen hocamızla bir sürecimiz vardı. Biz köşede sessiz sakin halimizle devam etmek istemiyoruz. Türkiye ve dünya gündeminde başarılı bir isimle anlaştık. Başarı için azim ve disiplin gösteren hocalar lazımdı. Alex ismi de bu şekilde gündeme geldi. Başarı için risk almak gerekiyor. Özellikle kendi adıma bu riskleri alan biriyim. Pişman olmayacağımıza eminim" dedi.

ALEX DE SOUZA: HOCA OLARAK ÇIKTIĞIM YOLDA BAŞARILI OLARAK ŞEHRE BİR ENERJİ VERMEK İSTİYORUM

Konuşmasına teşekkür ederek başlayan Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, "Bana burada çok iyi şeyler hissettiren halka ve çok mutlu olduğum bir ülkeye geldiğim için herkese teşekkür ederim. Aynı şekilde geldiğim günden beri evimde hissettiren Antalya şehrine teşekkür ederim. Hoca olarak çıktığım yolda başarılı olarak şehre bir enerji vermek istiyorum. Antalya ve halkına bana kısa sürede gösterdikleri ilgi için tekrar teşekkür ederim" dedi.

"EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIM"

Antalyaspor'a gelmeden önce hizmet etmek ve başarıya giden yolda en iyi şekilde hazırlandığını dile getiren Alex de Souza, "Bu 2 yıllık kontratımın olduğu sürede başarılı olmak istiyorum. Taraftarımızı stadımızda mutlu görmek istiyoruz. İyi bir ekip kurup, maçlarda taraftarlarımızla keyifli anlar geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu açıdan da çok mutlu olduğumu belirtmek isterim" diye konuştu.

"TAKIMI İNCELEME ŞANSIM OLDU"

Antalyaspor'un menajeriyle görüşmeye başladığı andan itibaren takımla ilgili çalışmalara başladığını belirten Alex de Souza, "Çok yoğun şekilde takımı inceleme şansım oldu. Nuri ve Sergen hocanın oynattığı oyunlarla takımın ne tarz oyun ortaya koyduğuna dair inceleme şansım oldu. Burada da daha önce takımda çalışan insanlardan bilgi aldım ve onlardan aldığım bilgilerle çalışmalarımı sürdürdüm" şeklinde konuştu.

"SEMİH ŞENTÜRK TEKNİK EKİPTE OLMAYACAK"

Mücadele eden ve başarıyı hedefleyen bir Antalyaspor hedeflediklerini ve doğru bütçeyle başarıya gitmeyi düşündüklerini söyleyen Alex, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Semih Şentürk'ün teknik heyette yer almayacağını aktardı. Alex de Souza, "Semih hoca ekibimizde olmayacak. Antalyaspor'da çalışanlar dışında 2 yardımcı hoca getireceğim. Türkiye'de bulunan Mehmet Aurelio da bizimle olacak. Helton ile de konuştum. Diğer oyuncularla da görüştüm. Öncelikle burada biz en iyi kadroyu oluşturmak istiyoruz. Dengeli ve mücadeleci olmalı. Taraftar maçı izlemeye geldiğinde evine mutlu dönmeli" dedi.

"ANTALYASPOR'A GELMEK İSTEYEN OYUNCULARI ALMAK İSTİYORUZ"

Antalyaspor'a gelmek isteyen oyuncuları kadrolarına katmak istediklerine dikkati çeken Alex de Souza, "Birçok oyuncu bazı takımlara gelmek ister. Bununla alakalı yönetim gerekli aksiyonları alacak. O isimlere takılı kalmayın. Brezilya'daydım ve oradaki haberlere daha rahat ulaşıyorum. Oradayken de bazı haberler geliyor ama bunlara takılı kalmayın" dedi.

"OYNAMA ARZUSUNDA OLAN OYUNCULARLA ÇALIŞMAK AMACINDAYIZ"

Rakibiyle çok ciddi mücadele veren dengeli bir Antalyaspor hedeflediklerini belirten Alex, "Sistemle alakalı konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Gelen oyuncuların durumuna göre konuşabiliriz. Sadece şehir içinden değil dışından da Antalyaspor'u izlemeye gelenler olduğunu hayal ediyoruz. Bizim buradaki odağımız güçlü ve dengeli bir takım oluşturmak. Takımda düşündüğümüz isimler var. Takımın finansal durumunu yormayacak oyuncular seçmek. İyi oyuncuları getirmek istiyoruz. Antalyaspor'u isteyen oyuncularla çalışmak istiyoruz. Bazen güçlü isimlerle kontrat imzalarsanız ama istediğinizi alamazsınız. Biz de o yüzden Antalyaspor'da oynama arzusunda olan oyuncularla çalışmak amacındayız" dedi.

"ANTALYASPOR'DA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Türkiye'den üzgün ayrıldığını söyleyen Alex de Souza, "İnsanların bana yaşattıklarından dolayı ise mutlu ayrılmama da vesile oldu. Burada bulunduğum zamanlarda Türk halkının bana yaşattığı mutlu hisler için teşekkür ederim. Burada bir sözleşmem var. Takımı başarıya götürmek için çalışacağım. Gelecek adına konuşmaya gerek yok, gün gün bakacağız. Mesele ben Brezilya'da oynarken Türkiye'de kariyerime devam edeceğim ve sürdüreceğim aklıma gelmemişti. 8 yıl sonra kariyerimi Fenerbahçe'de tamamlayacağımı düşünüyordum. Ben Antalyaspor'da olmaktan dolayı mutluyum. Gelecek ile ilgili bir şey söylemek doğru değil. Bugünün tadını çıkaralım, yarına bakarız" diye konuştu.

BASIN SÖZCÜSÜ EVREN: ALEX FUTBOLCULUK KARİYERİNDEKİ GİBİ BAŞARILI OLACAKTIR

Türk insanının değer verdiği birini takıma kazandırdıklarını dile getiren Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, "Türkiye tarihine adını yazdırmış çok profesyonel ve başarılı bir insan. Türk insanının değer verdiği biri, inşallah önümüzdeki süreçte Antalyaspor taraftarı ve halkının desteğiyle Alex de Souza'nın futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik direktörlük kariyeri de iyi geçecektir. Biz yönetim olarak her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ALEX DE SOUZA KARİYERİ

Kariyerinde 460 maça çıkan Alex de Souza 212 gole imzasını atarken 168 de asist yaptı. 5 kez de Brezilya Milli takım formasını giyen 47 yaşındaki teknik direktör, 1 gol kaydetti. Brezilya ekibi Sao Paulo U20 takımının başında 25 maça çıkan Alex de Souza 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Daha sonra Brezilya 2'nci Lig ekibi Avai'nin teknik direktörlüğünü yapan Alex, 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.