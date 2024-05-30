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Diyarbakır'da arpa ekili tarla yandı

Diyarbakır’ın Bismil ile Silvan ilçelerinde çıkan yangında 70 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü.

Diyarbakır'da arpa ekili tarla yandı mask

Diyarbakır, Bismil ilçesi kırsal Başhan Mahallesi’nde arpa ekili tarlada, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de, traktörleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 50 dönüm arazi zarar gördü. Silvan ilçesi Kırsal Yeşilalan Mahallesi’nde de dün akşam saatlerinden çıkan yangında yaklaşık 20 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü. İtfaiye ekipleri ile çevredekilerin traktörler ve su tankerleri ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Her iki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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30 May 2024 - 14:25 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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