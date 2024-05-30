Kaçak define kazısı yaparken yakalandılar

Aydın, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Başaran Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Hisar mevkisi Hafsa Hatun Türbesi'nin bulunduğu sit alanına dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda E.B., T.D., R.E., A.K. ve S.B. define içini kaza kazı yaparken yakalandı. Kaçak kazılarda kullanılan malzemeler ile şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.B.'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 37 bin 65 TL idari para cezası kesilerek ehliyetine 5 yıl el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.