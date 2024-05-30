Olay, dün Körfez ilçesine bağlı Kirazlıyalı Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Rıdvan Karabağ, maç sonunda soyunma odasına gitti. Bir süre dışarı çıkmayan Karabağ'ı, arkadaşları hareketsiz buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Karabağ'ın kalp krizi geçirdiği belirledi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Karabağ, kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Karabağ'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'nde kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Asayiş
Halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirdi
Kocaeli'de arkadaşları ile halı sahada futbol oynadıktan sonra kalp krizi geçiren Körfez Belediyesi zabıta personeli Rıdvan Karabağ (48), kurtarılamadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.