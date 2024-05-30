Halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirdi

Olay, dün Körfez ilçesine bağlı Kirazlıyalı Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Rıdvan Karabağ, maç sonunda soyunma odasına gitti. Bir süre dışarı çıkmayan Karabağ'ı, arkadaşları hareketsiz buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Karabağ'ın kalp krizi geçirdiği belirledi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Karabağ, kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Karabağ'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'nde kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.