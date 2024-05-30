İETT Şoförlerinin eğitim süresi 5 güne çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Mayıs ayı toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında yapılan toplantıda; Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi kapsamında zorunlu şoför eğitimi verilmesi ile ilgili teklif oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edilen teklif doğrultusunda ilk kez şoför olacaklara verilen 1 günlük eğitim 5 güne çıkarıldı. Toplantıda aynı zamanda İstanbul Ulaşım A.Ş Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi teklifi ise bir sonraki UKOME toplantısında görüşülmek üzere gündemden çıkarıldı.

EYLEM YAPTILAR

Öte yandan UKOME toplantısı boyunca, "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" çıkarılmasını isteyen Martı TAG uygulaması yöneticileri ve sürücüleri salonun önünde eylem yaptı. Martı TAG'ın kurucusu Oğuz Alper Öktem'in önderliğinde toplanan kalabalık 'Haklıyız, Kazanacağız', 'Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İstiyoruz' pankartlarıyla sloganlar atarak UKOME toplantısında konunun gündeme alınması için eylem yaptı. Salona alınmayan kalabalık toplantının bitmesiyle birlikte dağıldı.