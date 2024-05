Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gastronomi Turizmi Derneği ev sahipliğinde Eyüp'te düzenlenen GastroShow’a katıldı. Burada bir konuşma yapan Ersoy, "Bugün geldiğimiz noktada şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Dünyada yeni turizm perspektifini en iyi analiz eden ve bu yeni anlayışa uygun bir altyapı geliştirmeye çalışan ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye olarak dünya turizm sıralamasında ilk 5’in içinde yer almaya başladık." dedi. Programa, Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ile Gastronomi dünyasından isimler ile gıda israfı, yemek kültürü, sürdürülebilir tarım, mutfak sanatları, yerel gıda hareketi konularında uzmanlar da katıldı.

"DÜNYA TURİZM SIRALAMASINDA İLK 5’İN İÇİNDE YER ALMAYA BAŞLADIK"

Türkiye’nin turizmde dünyada önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Ersoy, "Bildiğiniz gibi son yıllarda turizm trendlerinde büyük bir değişim yaşanıyor. Geçmiş dönemlerdeki turizm algısıyla bugünkü turizm anlayışı arasında büyük farklar oluştuğunu görüyoruz. Bu açıdan bizler de uluslararası trendleri çok yakından takip ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Dünyada yeni turizm perspektifini en iyi analiz eden ve bu yeni anlayışa uygun bir altyapı geliştirmeye çalışan ülkelerden biri Türkiye’dir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geliştirdiğimiz bu yeni turizm vizyonuyla turizmi bir bütün olarak değerlendiriyor, sahip olduğumuz potansiyeli en doğru ve etkili bir şekilde kullanmak adına gereken adımları atıyoruz. İşte tüm bu çalışmalar sayesinde bugün Türkiye olarak dünya turizm sıralamasında ilk 5’in içinde yer almaya başladık. Bu başarıyı yakalamak, dünya turizminin en güçlü ülkelerinin önüne geçmek, geride bırakmak elbette kolay olmadı; ama biz ülkemizi turizmde dünyanın süper ligine yükseltmek ve oradaki yerini daima yükselen bir grafikle kalıcı hale getirmek için çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte üzerinde en fazla durduğumuz başlıkların biri de hiç şüphesiz gastronomi alanı oldu. Bildiğiniz gibi gastronomi ile turizm arasında son yıllarda daha da güçlenen bağ sayesinde gastronomi dünyasının temsilcileri, turizm pazarının gerçek aktörleri arasında yer almakta, turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadırlar" dedi.

"İSTANBUL’UN 2022 YILINDA MICHELIN REHBERİ’NE GİRMESİNE ÖNCÜLÜK ETTİK"

İstanbul’un Michelin Rehberi’ne girişine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Turizm hareketlerinde gastronominin belirleyiciliği her geçen gün daha da yükselmekte. Bir ülkeye yapılacak seyahatte o ülkenin mutfak kültürünün yaratıcı mutfak sanatının ne denli etkili olduğu açık şekilde görülebilmekte. Bilindiği gibi Türkiye olarak bizim de çok zengin bir gastronomi geçmişimiz var. Bu zenginliğin uluslararası prestije sahip kurumlarca tescil edilmesi apayrı bir önem arz ediyor. Bu hedef doğrultusunda 6 yılda yapılması planlananları 2 yılda tamamlayarak ilk defa şehrimizin İstanbul’un 2022 yılında Michelin Rehberi’ne girmesine öncülük ettik hem de pandemi döneminde yaptık bunu. Ardından İstanbul’la birlikte İzmir ve Bodrum da, seçkiye dahil edildi. Mutfak zenginliğimiz yaratıcı üretkenliğimizin uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından tescillenmesiyle gastronomi turizminde ortaya koyduğumuz iddiayı daha da ileri boyuta taşımış olduk. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ve tanıtım faaliyetleriyle İstanbul İzmir Bodrum gibi destinasyonlarımız birer Gastrocity olarak öne çıkmakta. Biliyorsunuz ülkemizin turizm geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak yaklaşık 56 milyar dolar oldu. Toplam gelir içerisindeki yemek harcaması ise yüzde 19 oranında artış gösterdi. Bu açıdan ülkemizin mutfak kültürü gastronomi turizmi açısından bizlere büyük bir avantaj sağlamakta. Bu avantajı doğru bir şekilde kullanmak adına zengin yeme içme kültürünün dünyaya tanıtılması noktasında birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman ifade ediyoruz, Türk mutfağı hem ekolojik hem kültürel bağlamda sürdürülebilir bir mutfaktır. Hiçbirşey gereksiz yere harcanmaz. Türk mutfağı kırsaldan saraya uzanan ilk başlangıç noktasındaki yaratıcılığını hiçbir zaman kaybetmeden yeni dokunuşlarla zenginleşen çok kültürlü yapıyla toplumun etnik yapısını da aynı potada birleştiren hoşgörülü bir sentez mutfağıdır. Bu farklılığın ve zenginliğin dünyaya doğru şekilde aktarılması adına 10 yıldan beri New York’tan Dubai’ye Türkiye’nin gastronomi zenginliğini tanıtan GastroShow’un gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a plaket takdim edildi. Program özel oturum ve panellerle devam etti.