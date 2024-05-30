Türkiye'de kuduz riski ne durumda

Türkiye'de '30 gün boyunca sahiplendirilmeyen sokak hayvanlarının iğne ile uyutulması' için gündemde olan yasanın yankıları Avrupa'yı da sardı. Başta Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde Türkiye'de kuduz riskine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki Ak Parti Grup toplantısında bu konuya değindi. Erdoğan konuşmasında, Türkiye'ye gelecek turist vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladığını ifade ederek, "Kuduz riski açısından Türkiye; şu an Afrika ve Asya ülkeleriyle aynı risk kategorisinde yer alıyor. Bunun yanında, 'zoonoz', yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık riski de giderek yükseliyor" açıklamasında bulundu.

ALMANYA'DAN KUDUZ UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasından sonra, Avrupa ülkelerinin Türkiye'de kuduz riskine dikkat çektiği görüldü.

Almanya kuduz aşısı tavsiyesi vererek, yolcu başına en fazla iki hayvanın girişine izin verildiğini belirtti. Ayrıca her hayvanın açıkça tanınabilir bir dövme veya mikroçiple tanımlanması gerektiğinin altı çizildi.

FRANSA SOKAK KÖPEKLERİN AGRESİF OLACAĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Almanya'dan sonra Fransa da seyahat tavsiyesinde, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde ciddi sayıda sahipsiz köpek bulunduğu ve bunların agresif davranabileceğine dikkat çekti.

"KÖPEKLERE YAKLAŞMAYIN!"

İngiltere ise, seyahat tavsiyesinde, Türkiye'de sahipsiz hayvanların olduğunu, özellikle küçük çocuklar için bu hayvanların tehlike arz ettiğini Kuduz belirtisi tespit edildiği takdirde sağlık kuruluşuna başvurulması, yola çıkılmadan kuduz önleyici aşının yaptırılması tavsiyesinde bulunuldu.

KUDUZ NEDİR?

Kuduz, genellikle enfekte hayvanların ısırması veya tırmalaması yoluyla insanlara ve diğer hayvanlara bulaşan, ölümcül bir viral enfeksiyondur. Hastalık, Rabies virüsü tarafından tetiklenir ve merkezi sinir sistemini etkiler. İşte kuduz hakkında daha detaylı bilgiler;

Kuduz virüsü, genellikle enfekte hayvanların tükürüğünde bulunur ve ısırma veya tırmalama yoluyla bulaşır. En yaygın kuduz taşıyıcıları arasında Köpekler, Kediler, Yarasalar, Tilkiler, Rakunlar ve Çakallar bulunur.

İlk belirtiler genellikle ateş, baş ağrısı ve genel halsizlik gibi grip benzeri semptomlardır. İlerleyen aşamalarda, ajitasyon, anksiyete, su korkusu (hidrofobi), yutma zorluğu, nöbetler ve koma görülebilir. Hastalık belirtileri başladıktan sonra, kuduz neredeyse her zaman ölümcül olur.

Kuduzdan korunmanın en etkili yolu, risk altındaki hayvanların aşılanmasıdır. İnsanlar için kuduz aşısı, kuduz riski yüksek bölgelerde yaşayan veya çalışan kişiler için önerilir. Kuduz virüsü taşıdığı düşünülen bir hayvan tarafından ısırılan kişiler, hemen tıbbi yardım almalı ve yarayı temizleyerek derhal kuduz immünoglobulini ve kuduz aşısı ile tedavi edilmelidir.

Kuduz aşısı, hem önleyici hem de maruziyet sonrası tedavi olarak kullanılabilir. Maruziyet sonrası tedavi, virüsün vücuda girdikten sonra merkezi sinir sistemine ulaşmasını engellemeye çalışır.