Tekirdağ’da FETÖ operasyonu

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik soruşturmasında, 2012-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan adayların alım önceliklerine göre örgüt mensupları tarafından kodlandığı belirlendi. Bu kişilere referans olan şüphelilerin bilgilerinin bulunduğu dijital materyalde yapılan incelemede 7 şüphelinin Tekirdağ'da ikamet ettiği tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli ile kentte FETÖ/PDY adına güncel faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 kişi olmak üzere 8 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.