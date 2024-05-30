- Asayiş

Tekirdağ’da FETÖ operasyonu

Tekirdağ'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ’da FETÖ operasyonu
Video için play'e tıklayın

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik soruşturmasında, 2012-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan adayların alım önceliklerine göre örgüt mensupları tarafından kodlandığı belirlendi. Bu kişilere referans olan şüphelilerin bilgilerinin bulunduğu dijital materyalde yapılan incelemede 7 şüphelinin Tekirdağ'da ikamet ettiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli ile kentte FETÖ/PDY adına güncel faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 kişi olmak üzere 8 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

# Tekirdağ, Terör Örgütü, İl Emniyet Müdürü, ile, sevk, ardından, İl Emniyet Müdürlüğü, bulunan, fetö

30 May 2024 - 12:34 DHA Tekirdağ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL