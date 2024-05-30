- Ekonomi

"Mayısta cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz" dedi.

"Mayısta cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz" mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet  Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak. Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz. Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek" dedi.

# Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Sosyal Medya, olarak, sosyal, Dış ticaret

30 May 2024 - 12:29 DHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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