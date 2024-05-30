Taş Kağıt Makas’ta gerçekler ortaya çıktı

Kadri’nin “Aslında dandik bir oyun gibi durur ama taş, makası kırar. Makas, kağıdı keser. Kağıt, taşı sarar. Taş serttir, kırılmaz ama ağırlığı başına dert olur. Kağıt esnektir, her yere uyum sağlar ama kolayca kesilebilir. Makas, keskindir, acımasızdır ama bir o kadar da kırılgan” sözleri ile Taş’ın Umut, Kağıt’ın Harun ve Makas’ın da Fecir olduğu anlaşıldı. Dizinin adının da aslında nereden geldiğini gösteren bu sahne sonrasında büyük oyunu kimin kazanacağı merak uyandırdı.

HARUN KADRİ İLE YÜZLEŞTİ

Harun yıllardır abi dediği, babası yerine koyduğu insanın aslında bambaşka biri olduğunu ve bu kişinin babasının ölümünde büyük rol oynadığını öğrenince hem şoke oldu, hem de büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Gerçekleri daha fazla saklayamayacağını anlayan Kadri ise yarattığı “Sönmez Karakoç” karakterinin nasıl efsaneye dönüştüğünü ve Harun’un babasıyla ilişkisini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Harun, babasının birini öldürmeyi reddettiği için Kadri tarafından öldürüldüğünü düşünürken; Kadri aslında o gün onları kurtarmak için peşlerine düştüğünü açıkladı. Her şeyi bilmesine rağmen Kadri’nin bunca yıldır susmasını sindiremeyen ve onu kullandığını düşünen Harun, Kadri’nin hak ettiği cezayı alması için çalışacağını söyledi.

KADRİ, HARUN İÇİN KURŞUN YEDİ

Umut, Alev ve Harun, Emirkıranlar'a büyük bir operasyon hazırlığı içindeyken, Kadri de Süreyya'nın baskılarına karşı Harun'la son bir kez daha konuşmayı denedi. Süreyya, uzun süredir parçası olduğu derin yapı ortaya çıkmasın diye Kadri’den Harun’u öldürmesini isterken; Harun’u çok önemseyen Kadri, Emirkıranlar’ın nimetlerinden onun da yararlanmasını ve yanında durmasını istedi. Planlarının sorunsuz işlemesi için Emirkıranlar tarafında bir adama ihtiyaçları olduğunu bilen Harun, içeri sızmak için Kadri'nin teklifini kabul etti. Bunun üzerine Harun ve Kadri, Rüya’nın Emirkıran’ların yeni CEO’ları olduğunu duyurmak için düzenlediği etkinlikte yerlerini aldı. Alev ise planladıkları gibi video takası sırasında Emirkıranlar’a ve Kadri Palaz’a suçüstü yaptı. Aramada itiraf videosunun içinde olduğu hafıza kartını bulamayan Alev, yine de durmadı ve Bünyamin Emirkıran’ı dosyasındaki suçlardan gözaltına aldırdı. Bu beklenmeyen baskından sonra Harun ve Kadri arasında duygu yüklü bir baba-oğul yüzleşmesi yaşanırken; Kadri, Harun’u ortadan kaldırmak için gelen bir tetikçinin kurşunundan onu korumak için önüne atladı.

UMUT GÖZALTINA ALINDI

Nihayet adaletin yerini bulmasıyla özgürlüğüne kavuşan Rıza için kutlama yemeğinde bir araya gelen Umut, Alev, Harun, Rıza ve Neşet’in mutluluklarına hiç beklemedikleri bir gölge düştü. Polislerin yanlarına gelip Umut’u Kadri Palaz cinayetinin baş şüphelisi olarak gözaltına almaları herkeste şok etkisi yarattı. Erdal komiserin, Kadri Palaz’ın vurulduğu silahta Umut’un parmak izinin olduğunu söylemesi akıllarda soru işaretleri oluştururken, bu komployu adım adım planlayanların Emirkıran kardeşler olduğu açığa çıktı. Bugüne kadar herkesi ipten alan, adaleti sağlayan kahraman Avukat Umut Tanrıkulu’nun bu meseleden sıyrılıp sıyrılamayacağı ise büyük merak konusu oldu.

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.