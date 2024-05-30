Vermont Senatörü Bernie Sanders dün yaptığı açıklamada, “ İsrail'in Refah'taki askeri saldırısı insani yardımların ulaştırılmasını sekteye uğrattı. Çocuklar açlıktan ölüyor. Çaresizlik içindeki insanlara ne gıda, ne su, ne ilaç, ne de yakıt ulaşıyor. ABD bu insani felaketin suç ortağı olmaya devam edemez” dedi.
- Dünya
"ABD Refah’taki insani felakete suç ortağı olmaya devam edemez"
ABD’nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail’in Refah’a düzenlediği saldırılara tepki göstererek, ABD’nin ‘bu insani felaketin’ suç ortağı olmaya devam edemeyeceğini ifade etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.