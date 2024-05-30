- Dünya

"ABD Refah’taki insani felakete suç ortağı olmaya devam edemez"

ABD’nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail’in Refah’a düzenlediği saldırılara tepki göstererek, ABD’nin ‘bu insani felaketin’ suç ortağı olmaya devam edemeyeceğini ifade etti.

"ABD Refah’taki insani felakete suç ortağı olmaya devam edemez" mask

Vermont Senatörü Bernie Sanders dün yaptığı açıklamada, “ İsrail'in Refah'taki askeri saldırısı insani yardımların ulaştırılmasını sekteye uğrattı. Çocuklar açlıktan ölüyor. Çaresizlik içindeki insanlara ne gıda, ne su, ne ilaç, ne de yakıt ulaşıyor. ABD bu insani felaketin suç ortağı olmaya devam edemez” dedi.

# kuduz, ABD, israil

30 May 2024 - 12:08 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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