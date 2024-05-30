"ABD Refah’taki insani felakete suç ortağı olmaya devam edemez"

Vermont Senatörü Bernie Sanders dün yaptığı açıklamada, “ İsrail'in Refah'taki askeri saldırısı insani yardımların ulaştırılmasını sekteye uğrattı. Çocuklar açlıktan ölüyor. Çaresizlik içindeki insanlara ne gıda, ne su, ne ilaç, ne de yakıt ulaşıyor. ABD bu insani felaketin suç ortağı olmaya devam edemez” dedi.