Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesinde ödül aldı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Özhaseki, 15 Mayıs'ta Portekiz'in Braga şehrinde gerçekleştirilen ödül töreninde aldığı 'Sıfır Atık AKDENİZ-PA' ödülünü Emine Erdoğan'a teslim etti. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı görevini de yürüten Emine Erdoğan, 'Sıfır Atık' projesinin ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 'Sıfır Atık' projesinin, çevreye duyarlı her bireyin ve kuruluşun gönlünde yer ettiğini, küresel bir hareketin adı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "AKDENİZ-PA ödülünü, projeyi benimseyen, gönüllü katkılarıyla geliştiren, geleceğe taşıyan tüm doğa dostları adına kabul etmekten mutluluk duydum. Zira her biri temiz bir geleceğe olan inancımızı her gün yeniden yeşerten çevre kahramanlarıdır" dedi.

Emine Erdoğan, 'Sıfır Atık' projesinin aday gösterilen pek çok proje arasından, 'yeşil dönüşüm' kategorisinde en iyi proje seçilerek uluslararası bir ödüle layık görülmesinin Türkiye adına gurur verici olduğunu belirterek, "Bu ödülü yalnızca bir başarı belgesi değil, Türkiye'nin çevre bilincine olan derin bağlılığının ve sürdürülebilir gelecek adına attığı kararlı adımlarının bir nişanesi olarak görüyorum. Türkiye'nin doğa ile uyumlu yaşama iradesinin insanlığın ortak hayalinin gerçeğe dönüşmesine vesile olacağına yürekten inanıyor, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ile tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA ÇAPINDA MARKA HALİNE GELDİ'

Bakan Özhaseki de 'Sıfır Atık' hareketinin çevre konusunda Türkiye için önemli bir proje olduğunu kaydederek, "Bir taraftan da adeta döngüsel ekonomide kazanç haline geldi ve hızla da devam ediyor. Bunların yanı sıra dünya çapında Türk markası haline geldi, bu da bizim için önemli" dedi. Projenin, AKDENİZ-PA'da birinci olduğunu ve ödüle layık görüldüğünü ve ödülü Emine Erdoğan adına kendisinin teslim aldığını anımsatan Özhaseki, "Bizim için çok sevindirici. 40'a yakın ülkenin bulunduğu bir ortamda onlara hitap etme imkanı da bulduk. Orada hem ülkemizin çevreyle ilgili yaptığı projeleri anlattım hem de Filistin'de yaşanan dramı hepsinin gözlerinin içine baka baka ifade ettim. 'Eğer içinizde azıcık insanlık duygusu kaldıysa lütfen ateşkes deyin' diyerek konuşmayı sürdürdüm. Ülke olarak çevre açısından bu büyük onur ödülünü almak gurur vericiydi. Bu vesileyle değerli Hanımefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK ÖDÜLLERİ

Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan 'Sıfır Atık' projesi 2018'de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 'Sıfır Atık, Sıfır Açlık Ödülü', 2021'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 'UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülü' ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından 'Waste Wise Cities Global Champion Ödülü', 2022'de 'Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Ödülü (PAW Awards)' ve Dünya Bankası tarafından takdim edilen 'İklim ve Kalkınma Liderliği Ödülü'nü aldı. Proje ayrıca 9-10 Mart 2022'de Dubai'de düzenlenen 16'ncı Genel Kurul Toplantısında da ödüle layık görüldü.