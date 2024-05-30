Bursa'da ruhsatsız silah operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah imal ve ticaretine yönelik 4 ayda 78 farklı çalışma gerçekleştirdi. 1 Ocak'tan itibaren yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından çalışmalarda 1 adet AK-47, 3 adet UTAŞ tam otomatik silah, 1 suikast silahı, 123 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 7 bin 439 mermi, 194 şarjör, 34 av tüfeği ve bunlara ait 502 fişek, 76 silah aksamı ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda silah ticaretini yapan, bu satıcılardan silah satın alan ve bulunduran toplam 105 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN KAÇAK ÜRETİLDİ

Bu arada, ele geçirilen 3 adet kaçak şekilde üretilen UTAŞ tam otomatik silahın, daha önceden Antalya'da faaliyet gösteren UTAŞ Silah Sanayi'de çalışan personellerin, buradan ayrıldıktan sonra bu silahların aynısını kaçak olarak ürettiği belirlendi.