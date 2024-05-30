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Mamak’ta Türk Sanat Müziği Gecesi

Mamak Belediyesi, Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Nağmeler Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Kilis Kültür Derneği organizasyonunda, Mamak Belediyesi ev sahipliğinde Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen konserde, koronun söylediği eserler izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Mamak’ta Türk Sanat Müziği Gecesi mask
Mamak’ta Türk Sanat Müziği Gecesi
Mamak’ta Türk Sanat Müziği Gecesi
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Mamak’ta nağmeler yankılandı

İki bölümden oluşan konserde Şef Ali Şenozan yönetimindeki Nağmeler Türk Sanat Müziği Korosu, farklı makamlardan eserler seslendirdi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserleri seslendirildi. Sanatseverlerin keyifli bir sanat yolculuğuna çıktığı gecede solistler ve koristler, söyledikleri şarkılarla kulakların pasını sildi. Sevilen eserlerin seslendirildiği konserin sonunda izleyiciler, Nağmeler Türk Sanat Müziği Korosu'nu ayakta alkışladı.

 

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30 May 2024 - 11:10 Ankara/ Mamak- Kültür & Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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