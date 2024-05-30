Mamak’ta Türk Sanat Müziği Gecesi

Mamak’ta nağmeler yankılandı
İki bölümden oluşan konserde Şef Ali Şenozan yönetimindeki Nağmeler Türk Sanat Müziği Korosu, farklı makamlardan eserler seslendirdi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserleri seslendirildi. Sanatseverlerin keyifli bir sanat yolculuğuna çıktığı gecede solistler ve koristler, söyledikleri şarkılarla kulakların pasını sildi. Sevilen eserlerin seslendirildiği konserin sonunda izleyiciler, Nağmeler Türk Sanat Müziği Korosu'nu ayakta alkışladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.