Mamak’ta Türk Sanat Müziği Gecesi

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Mamak’ta nağmeler yankılandı

İki bölümden oluşan konserde Şef Ali Şenozan yönetimindeki Nağmeler Türk Sanat Müziği Korosu, farklı makamlardan eserler seslendirdi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserleri seslendirildi. Sanatseverlerin keyifli bir sanat yolculuğuna çıktığı gecede solistler ve koristler, söyledikleri şarkılarla kulakların pasını sildi. Sevilen eserlerin seslendirildiği konserin sonunda izleyiciler, Nağmeler Türk Sanat Müziği Korosu'nu ayakta alkışladı.