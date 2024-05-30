Edirne'de kaçak göçmen operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyündeki denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Nepal uyruklu 7 kaçak göçmeni yakaladı. Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy'de de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen Cezayir uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. 13 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.