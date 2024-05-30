- Asayiş

Edirne'de kaçak göçmen operasyonu

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan ve Bulgaristan'a gitmek isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de kaçak göçmen operasyonu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyündeki denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Nepal uyruklu 7 kaçak göçmeni yakaladı. Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy'de de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen Cezayir uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. 13 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

# edirne, İl Jandarma Komutanlığı, Meriç, Kaçak göçmen, ardından, göçmen

30 May 2024 - 11:10 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL