İnci Taneleri sezon finali yapacak

Gündemden düşmeyen dizi İnci Taneleri’nin sezon finalinin tanıtım filmi seyirci ile buluştu. Piraye’nin Azem ile ilgili gerçekleri öğrendiği, Dilber’in Zahir’i öldürme planını hayata geçirmeye çalıştığı sahnelerin ekrana geldiği fragman merak uyandırdı. Azem’in aylardır aradığı kızı Nehir ile ilk kez yüz yüze geldiği anlar, seyri yüksek bir finalin ekrana geleceğinin sinyalini verdi.
BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.
“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” sezon finali bölümü ile 30 Mayıs Perşembe akşamı Kanal D’de ekrana gelecek. Dizi, yeni sezonda yeni bölümleri ile perşembe akşamları Kanal D ekranında seyirci ile buluşmaya devam edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.