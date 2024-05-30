KÖYCEĞİZ HALKI AYAKTA

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Yayla Mahallesinde Yeraltı Sularının İçme Suyu Olarak Satışına Yönelik 3 Yıl Süre ile Kiraya Verilmesi için açtığı ihaleye tepki gösteren Köyceğiz halkı ayağa kalktı.

Köyceğiz Meydanında toplanan halk, Köyceğiz'in yeraltı sularını metalaştırma girişimini protesto ettiler. Muğla Su İnisiyatifi bir grup, Muğla Valililiğinin hukuku hiçe saydığını,YİKOB'un görevi ve yetkisi olmadan su varlıklarının özelleştirilmesi için ihale açması yönetmeliğe aykırı ve suç teşkil ettiğini ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu belirterek ”Su yaşam kaynağımızdır. Ticarileştirilemez” dediler.

İHALE CUMA GÜNÜ

Muğla Su İnisiyatifi grup, Köyceğiz’deki yer altı sularının ihale ile satışının yerel seçimler öncesi gündeme geldiğini, yapılan itirazlar sonucu iptal edildiğini sandıklarını, ancak 31 Mayıs 2024 cuma günü ihalenin yapılacağının açıklanmasıyla şoka uğradıklarını belirterek “Bir kez daha Muğla Valiliğini uyarmak ve kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının görev ve yetkileri arasında yeraltı sularının kiraya verilmesi yer almamaktadır. YİKOB'un görevi ve yetkisi olmadan su varlıklarının özelleştirilmesi için ihale açması yönetmeliğe aykırı ve suç niteliğindedir. Muğla Su İnisiyatifi olarak yaşam hakkı olan suyun ticarileştirilemeyeceğini, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasaya ve yasalara aykırı bu ihalenin yapılamayacağını söylüyoruz ve Muğla Valiliğini suç niteliğindeki bu ihaledeki ısrarından vazgeçmeye davet ediyoruz. Suyun her türlü özelleştirme girişimine karşı yasal ve meşru haklarımızı kullanarak sonuna kadar mücadele edeceğiz” diye konuştular