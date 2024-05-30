- Eğitim

Mansur Yavaş'tan KPSS'ye girecek adaylara destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Benim Hocam Yayıncılık işbirliği ile yapılan “KPSS Genel Tekrar Kampı” başladı.

Mansur Yavaş'tan KPSS'ye girecek adaylara destek mask

Yavaş, ‘KPSS Genel Tekrar Kampı’ ile ilgili Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Türkiye’nin dört  bir yanından gelen binlerce gencimizle her gün KPSS Genel Tekrar Kampı’nda buluşmaya devam ediyoruz."

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30 May 2024 - 10:21 Ankara- Eğitim

Mahreç  Melisa Sapaz

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