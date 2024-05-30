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Sahte ilaç operasyonu: 1 gözaltı

Avcılar'daki bir yatak imalathanesinde piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 68 koli sahte ilaç ele geçirildi.

Sahte ilaç operasyonu: 1 gözaltı
Sahte ilaç operasyonu: 1 gözaltı
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Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir iş yerini denetledi. İş yerindeki deponun izinsiz kullanıldığını belirleyen zabıta ekipleri, üst katta bulunan yatak imalathanesini de kontrol etti. Denetimler sırasında ekiplerin dikkatini üst üste konulan koliler çekti. Kolileri açan ekipler, içerisinde sahte cinsel içerikli ilaçların bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Avcılar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildi.Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yabancı uyruklu işçiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Savcılıktan alınan izinin ardından Tarım Orman Müdürlüğü görevlileri, piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 8 bine yakın sahte cinsel içerikli ilaca incelenmek üzere el koydu. İş yeri mühürlenirken, içerisinde sahte ilaç bulunan koliler Avcılar Belediyesi'ne ait bir araçla polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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30 May 2024 - 10:09 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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