Beyoğlu'nda sokak ortasında kadın cinayeti

İstanbul, Beyoğlu Hasköy'de sokak ortasında bir kadını silahla öldüren kişi ardından aynı silahla kendi kafına sıktı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.