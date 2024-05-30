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Kadıköy'de taraftarlar arasında gerginlik

Galatasaray Spor Kulübü’nün Kadıköy Kalamış’ta bulunan tesislerinde taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray tesislerinin önünde toplanan Fenerbahçeli bir grup, tesise meşale ve yabancı madde attı. Atılan meşaleler sonucu ufak çapta yangın çıkarken, grup polis ekiplerinin gelmesiyle dağıldı.

Kadıköy'de taraftarlar arasında gerginlik
Kadıköy'de taraftarlar arasında gerginlik
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Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri’nin önüne gelen Fenerbahçeli bir grup ile içerideki Galatasaray taraftarları arasında gerginlik çıktı. Tesislerin önüne gelen kalabalık grup, tesis binasının bulunduğu alana meşale ve yabancı maddeler fırlattı. Fırlatılan yabancı maddeler sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı. Kalabalık grup polis ekiplerinin gelmesiyle dağılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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30 May 2024 - 09:47 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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