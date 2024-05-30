Mamak'ta yaz festivalle başlıyor

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Mamak Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Mayıs-9 Haziran'da, Mutlu Ege Millet Bahçesi'nde yaz festivallerinin başlayacağı duyuruldu.

Belediye tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Konser, çocuk oyunları, danslar, sirk gösterileri, mehter takımı, bacıerenler, gastronomi ürünleriyle Mamak'ta yaz güzelleşecek. 31 Mayıs-9 Haziran'da, Mutlu Ege Millet Bahçesi'ne bekliyoruz."