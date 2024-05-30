- Siyaset

Mamak'ta yaz festivalle başlıyor

Mamak Belediyesi, 31 Mayıs-9 Haziran'da Mutlu Ege Millet Bahçesi'nde festivallerin olacağını duyurdu.

Mamak'ta yaz festivalle başlıyor mask
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Mamak Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Mayıs-9 Haziran'da, Mutlu Ege Millet Bahçesi'nde yaz festivallerinin başlayacağı duyuruldu. 

Belediye tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Konser, çocuk oyunları, danslar, sirk gösterileri, mehter takımı, bacıerenler, gastronomi ürünleriyle Mamak'ta yaz güzelleşecek. 31 Mayıs-9 Haziran'da, Mutlu Ege Millet Bahçesi'ne bekliyoruz."

Mamak'ta yaz festivalle başlıyor

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30 May 2024 - 09:24 Ankara/ Mamak- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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