17 ilde FETÖ operasyonu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde son 4 günde FETÖ'ye yönelik 17 ilde 'Kıskaç-18' operasyonları yapıldığını belirtti. Buna göre; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması, 'adliye mahrem yapılanması' ve 'güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 90 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve TL ile dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.