Bağımlılıkların ortak dili edebiyat

Çocukların ve gençlerin bağımlılık konusunda farkındalıklarının artırılmasını amaçlayanyarışma, ilk, orta ve lise kademelerinde eğitim gören tüm okul öğrencilerinin katılımına açık yapıldı. Bu yıl yarışmaya Türkiye genelinden 26.962 edebi ve 66.814 görsel eserden oluşantoplam93.776 başvuru yapıldı. Yarışmada, 466 öğrencigörsel ve edebi dalda il birincisi seçildi. İl birincisi eserler arasından da her iki kategoride ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncüler belirlendi.

Yarışmanın Türkiye finali ödül töreninde konuşan Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyye Ceylan, Yeşilay olarak gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve bağımlılıklardan uzak durmaları için çalıştıklarını söyledi:

“Yarışma ile hedefimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek.Onların alkol,tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavrayarak daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürmelerini teşvik etmek. Yarışma, sadece zararlı alışkanlıkların etkilerini öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı düşünce ve yeteneklerini de ön plana çıkarıyor. Sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çocuklarımıza her türlü desteği vermek, hepimizin ortak sorumluluğu.”

Bağımlılıkları Şiirin Diliyle Anlattılar

Türkiye’nin dört bir yanından gelen edebi başvurularda, birbirinden dikkat çekici şiirler ve kompozisyonlar yer aldı. Aydın Sandıklı Nazmi Topçuoğlu İlkokulu öğrencisi Defne Abbak, Kars Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Ortaokulu öğrencisi Ayşe Sena Gelibolu ve Afyon Özel Genç Kalemler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hacer Nur Kızıl şiirleriyle edebiyat dalının birincileri oldular.

Hacer Nur Kızıl, “Madalyonun İki Yüzü” adlı şiirinde internet ve sosyal medya bağımlılığına karşı düşüncelerini şu dizelerle dile getirdi:

“Bilinçli kullanmazsan teknoloji dilini,

Sosyal medya ve oyun sinsi zaman katili.

Bazen dijital dünyan gerçeklikten pek uzak,

Sanal, bağımlılıktan örülmüş birer tuzak.”

Resimlerde Ana Tema, Bağımlılıklardan Kurtulmaktı

Yarışmaya en çok ilgi gösterilen alanlardan bir diğeri de resim oldu. Bursa Orhangazi Orhanbey İlkokulu’ndan NeciphanÖzdemir, AdapazarıŞehit Lokman Eker Ortaokulu’ndan Halenur Ülker ve yine Adapazarı Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi’nden Melike Nur Kavas görsel kategoride birincilik kazandılar. Öğrenciler resimlerinde tütün, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığına yönelik duygu ve düşüncelerini çarpıcı tasvirleriyle ortaya koydular.