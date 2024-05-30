Mağaza sahibine hastane önünde saldırı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. Kentte bir mağazanın yönetim kurulu başkanı olan Oktay Yılmaz, yönetimindeki 20 ATS 75 plakalı lüks otomobille Denizli Devlet Hastanesi'ne geldi. Yılmaz, acil servis önünde otomobilden inerken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu kasığından vurulan Yılmaz yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Silah sesleri hastane önünde panik ve korkuya neden olurken, yaralanan Yılmaz hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından acil servise alındı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Tedavi altına alınan Oktay Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olaydan sonra kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.