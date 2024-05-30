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İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü Çubuk'ta kutlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü Çubuk'ta kutlandı mask
İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü Çubuk'ta kutlandı
İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü Çubuk'ta kutlandı
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Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okulun bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edebiyat öğretmeni Esad Murat Doğan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından "Fetih" şiiri okundu.

Öğrenciler tarafından "Fetih" adlı tiyatro oyununun sahnelenmesi ve oratoryonun sunulmasının ardından Bekir Yılmaz Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan kemanlı mehter takımı gösterisi gerçekleştirildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Programı Öğretim Görevlisi Bilal Gökdere ve öğrenciler tarafından Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a girişi canlandırıldı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, program nedeniyle öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, "Özellikle mehteran takımımızın performansı çok güzeldi. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Güzel bir program oldu." dedi.

Etkinliğe Kaymakam Adem Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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30 May 2024 - 04:33 AA Ankara- İlçe Haberleri

Mahreç  Anadolu Ajansı

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