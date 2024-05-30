- Asayiş

Kamyon, işçi servisiyle çarpıştı: 14 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu karşı şeride geçerek devrilen kamyon, işçi servis minibüsüne çarptı. Kazada 14 kişi yaralandı.

Kamyon, işçi servisiyle çarpıştı: 14 yaralı mask
Kamyon, işçi servisiyle çarpıştı: 14 yaralı
Kamyon, işçi servisiyle çarpıştı: 14 yaralı
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Beyşehir Antalya karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. R.Ç. yönetimindeki 28 K 0748 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada seyir halinde olan A.Ö.K. idaresindeki 42 AUB 251 plakalı silah fabrikasının işçilerini taşıyan minibüs, devrilen kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoförler R.Ç. ile A.Ö.K. ile 12 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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30 May 2024 - 04:31 DHA Konya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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