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Kiracısı, daireyi çöp eve çevirmiş

Isparta'da, Aynur Köse (62), ödeme yapmayan kiracısını mahkeme kararıyla evinden çıkarabildi. Daireye giren Köse, evin bütün odalarının çöple dolu olduğunu gördü.

Kiracısı, daireyi çöp eve çevirmiş
Kiracısı, daireyi çöp eve çevirmiş
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Aynur Köse, merkeze bağlı Yedişehitler Mahallesi 110. Cadde’deki 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan kiracısını ödeme yapmadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla evden çıkarttı. Aynı binanın 2'nci katında oturan Köse, dün kiracısı boşalttıktan sonra kontrol etmek için eve girdi. Köse, daireye girdiğinde neredeyse tüm odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gördü. Aynur Köse, 2 çocuklu aileye evini 2 yıl önce kiraya verdiğini ancak toplamda 4- 5 kez kira alabildiğini söyledi. Mahkeme kararıyla kiracısını evden çıkardığını anlatan Köse, "Bunlar 2 yıl oturdu. 4 sefer para verdi. Çıkaramadım, mahkemeyle çıkardım. Koku yukarı vurdu. Kokudan duramadım. Hiç çöp atmamış, evi doldurmuş. Lambaları sökmüş gitmiş. Evimi mahvettiler, bu halde bıraktılar" dedi.

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30 May 2024 - 04:30 DHA Isparta- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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